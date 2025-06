Genova, cade dal muraglione nel greto del Bisagno, salvato

Genova – Restano stabili, all’ospedale San Martino, le condizioni dell’uomo che questa mattina è caduto nel greto del torrente Bisagno da un muraglione di via Moresco, nel quartiere di Marassi.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, circa 40 anni, era seduto sull’argine all’altezza di ponte Serra quando, per cause da accertare, è caduto all’indietro finendo tra gli arbusti.

Subito alcuni passanti che hanno notato la scena hanno allertato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto l’ambulanza e l’automedica del 118.

L’uomo è stato raggiunto dai vigili del fuoco che lo hanno assicurato ad una barella “spinale” per evitare lesioni alla colonna vertebrale e poi lo hanno affidato al personale sanitario.

L’ambulanza ha trasferito il ferito in ospedale dove i medici hanno disposto diversi esami per accertare eventuali lesioni interne.

Nel dicembre 2023 un giovane era caduto nel Bisagno con un volo di diversi metri perdendo la vita