Genova, fugge con la figlia per non darla in adozione

Genova – Ancora nessuna traccia della ragazza di 24 anni scomparsa dall’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena insieme alla figlioletta, neonata, che rischiava di dover dare in adozione.

La giovane era ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia dallo scorso 24 aprile quando aveva partorito una bambina avuta dall’ex che la abbandonata appena ha saputo della gravidanza.

Una giovane vita già segnata da dolore, sofferenza, difficoltà ed abbandoni, quella della 24enne, originaria del nord Africa e giunta in Italia con la speranza di una vita migliore e ce invece ha incontrato persone con pochi scrupoli, non ha una casa ed ora rischia di perdere a cosa più preziosa che ha: la propria figlia neonata.

La sua condizione di persona senza fissa dimora, senza un lavoro e priva di una rete di protezione e sostegno rappresentata dalla famiglia, la rende potenzialmente incapace di poter garantire alla figlioletta un futuro adeguato e così era stata avvisata dai Servizi Sociali che il Tribunale dei Minori avrebbe potuto decidere per l’affido della bambina ad un’altra famiglia.

L’appuntamento con il giudice era fissato per lo scorso venerdì 6 giugno ma la ragazza, approfittando di un pò di confusione, della carenza di personale e, forse, di misure di sicurezza non proprio infallibili, ha preso la figlioletta e si è allontanata dall’ospedale mercoledì scorso, facendo perdere le proprie tracce.

Da allora le forze dell’ordine la cercano tra le conoscenze e nel quartiere di Sampierdarena dove è sempre vissuta e si “spera” che sia tenuta nascosta da qualcuno che cerca, a suo modo, di proteggerla, ma c’è anche il pericolo che la giovane sia per strada, chissà dove e debba cercare di pensare ad una neonata che rischia grosso.

Nelle ultime ore le ricerche sono state estese a tutta Italia e soprattutto nelle città portuali dove la giovane potrebbe tentare di imbarcarsi per il nord Africa per tentare di tornare dove è iniziato il viaggio della speranza e dove, però, non ha nessuno.