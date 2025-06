Sanremo, cadavere in un torrente, indagini in corso

Sanremo (Imperia) – Ancora senza nome il cadavere ritrovato ieri pomeriggio nel greto di un torrente dell’immediato entroterra. A segnalare il macabro ritrovamento alcuni escursionisti che hanno subito chiamato il numero di emergenza 112.

Il corpo senza vita apparterrebbe ad una persona anziana, una donna e sarebbe sul posto già da diverso tempo considerando lo stato di conservazione.

Il cadavere è stato prelevato dalla polizia mortuaria e trasferito in obitorio per l’autopsia e per tentare di dare un nome alla persona deceduta.

In corso le indagini delle forze dell’ordine in particolare tra le segnalazioni di persone scomparse.