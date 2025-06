Genova, al via questa mattina la demolizione dell’ex Volpara

Genova – Al via questa mattina i lavori di demolizione dell’ex inceneritore e del silos rifiuti della Volpara con la riqualificazione dell’area da parte di Amiu.

Si tratta del primo passaggio di un articolato intervento di rinnovo dell’intero impianto, finalizzato a restituire all’area nuovi spazi funzionali e al servizio della collettività.

Il progetto complessivo ha un valore di quasi 4 milioni di euro, di cui circa 2 milioni finanziati con fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), e rappresenta un investimento strategico per una gestione dei rifiuti sempre più moderna, sostenibile e orientata all’economia circolare.

La conclusione dei lavori di demolizione è prevista per la fine di agosto.

Al termine di questa prima fase, sull’impalcato verrà realizzato un nuovo Centro di raccolta (isola ecologica).

L’attuale palazzina servizi sarà invece riconvertita nella sede di un Centro del riuso Surpluse, per valorizzare il recupero di oggetti e materiali ancora in buono stato.

La conclusione dell’intero progetto è prevista entro la primavera del 2026.

Durante i lavori, Amiu garantirà l’accesso al Centro di raccolta di Volpara senza variazioni nei giorni e negli orari di apertura: i cittadini potranno quindi continuare a conferire regolarmente i propri materiali.