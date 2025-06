Genova, furto in un negozio in via XX Settembre: denunciati due uomini

Genova – Un furto si è verificato nelle prime ore di questa mattina all’interno di un negozio situato in via XX Settembre, in pieno centro a Genova. A dare l’allarme è stata la responsabile dell’esercizio commerciale che, una volta giunta sul luogo di lavoro, ha notato la porta d’ingresso divelta e l’ammanco di alcuni capi d’abbigliamento e di due smartphone.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto successo e hanno immediatamente visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel negozio, le quali riprendevano un uomo di 49 anni mentre eseguiva il furto e si dileguava in direzione della stazione di Genova Brignole.

Dopo i primi accertamenti e sopralluoghi, gli agenti hanno ritrovato il presunto responsabile nella zona di via San Vincenzo e l’hanno trovato in possesso dei due telefono cellulari.

Inoltre, il malvivente avrebbe confermato agli agenti di aver lasciato i capi d’abbigliamento rubati ad un altro uomo, un 66enne, che è stato individuato e fermato poco dopo dalla Polizia Ferroviaria.

I due sono stati denunciati.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]