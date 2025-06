Genova, giovedì rubinetti senz’acqua a Pegli: le vie coinvolte

Genova – Dopo il guasto alla rete idrica che da questa mattina sta interessando la zona di Darsena e le interruzioni previste per la giornata di domani a Sestri Ponente e a Sori, anche giovedì alcune zone di Genova si ritroveranno con i rubinetti a secco.

Si tratta del quartiere genovese di Pegli, dove l’interruzione inizierà a partire dalle ore 8:30 e proseguirà fino alle ore 18. Ecco, di seguito, le vie coinvolte:

• Via Caldesi

• Via Loano

• Via Scarpanto

• Via Lero

• Via Patmo

• Via Ratto

• Piazza Lido

• Vie limitrofe

Come confermato da Iren Acqua, “abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente”.

Si prospetta, quindi, una nuova giornata di disagi per commercianti e residenti nella zona, che si troveranno i rubinetti a secco in una giornata dove, tra l’altro, potrebbero toccarsi temperature sempre più estive.

