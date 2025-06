Mallare, crolla edificio nella notte, nessun ferito

Mallare (Savona) – Una serie di forti rumori e poi il crollo. Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, nella notte, nel crollo di una casa abbandonata in località Montefreddo, nel territorio del comune di Mallare, nel savonese.

A cedere di schianto i muri di un vecchio edificio in stato di abbandono che da tempo era segnalato come pericolante.

Sul posto sono comunque intervenuti i vigili del fuoco per verificare che nessuno fosse rimasto intrappolato sotto le macerie e per accertare che non ci fossero altri pericoli per la popolazione.

Fortunatamente l’edificio era indipendente e il crollo è avvenuto senza interessare altre costruzioni.

Le operazioni di verifiaca proseguiranno questa mattina per precauzione e poi verranno avviate le operazini di bonifica e messa in sicurezza delle macerie.