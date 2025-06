Meteo Liguria, cielo sereno e temperature estive

Un campo di alta pressione si va consolidando sul Mediterraneo garantendo alla Liguria ed al Nord Italia la prima settimana di clima estivo, con cielo in gran parte sereno e temperature in veloce rialzo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni di Limet Liguria per la giornata di oggi, lunedì 9 giugno 2025:

Ultime nubi in diradamento e poi cieli sereni su tutta la regione in mattinata con nuvolosità pressoché assente su tutti i settori.

A partire dalle ore centrali sarà possibile lo sviluppo di rovesci o temporali tra Val d’Aveto e Val Trebbia e sulle vette delle Alpi Liguri, ove non si esclude anche qualche colpo di tuono. Tempo stabile e soleggiato sui settori costieri e sui versanti Padani centro-occidentali. Esaurimento dei fenomeni in serata con cieli sereni o poco nuvolosi anche nelle aree interne.

Venti deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata, dai quadranti meridionali a partire da metà mattinata fino al tardo pomeriggio.

Mare mosso a Levante in mattinata (in scaduta pomeridiana). Poco mosso o quasi calmo a Ponente.

Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi; In rilevante aumento nei valori massimi

Sulla costa temperature minime tra +16°C/+22°C e massime tra +24°C/+29°C

Nell’interno temperature minime tra +9°C/+17°C e massime tra +19°C/+30°C