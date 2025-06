Referendum, i dati definitivi sull’affluenza in Liguria. Genova supera il 40%

Italia – Il quorum necessario per convalidare i Referendum su lavoro e cittadinanza non è stato raggiunto e, quindi, i quesiti non sono passati. I seggi sono rimasti aperti nella giornata di ieri dalle ore 7 alle ore 23 e in quella di oggi dalle ore 7 alle ore 15.

Il mancato raggiungimento del quorum era previsto dopo i dati sull’affluenza pubblicati nella giornata di ieri, quando alle 23 aveva votato poco più del 22% degli aventi diritto in tutto il paese.

Arriva, adesso, i dati definitivi dell’affluenza. In Italia ha votato il 30,50% (ancora pochissime sezioni da scrutinare) degli aventi diritto, mentre in Liguria il 35,07%. Anche nella nostra regione emergono differenze importanti tra le varie province e tra i rispettivi capoluoghi.

Ecco, di seguito, i dati dei quattro capoluoghi di provincia:

IMPERIA: 29,38%

SAVONA: 39,69%

GENOVA: 40,37%

LA SPEZIA: 35,01%

Ecco, di seguito, i dati delle quattro province liguri:

PROVINCIA DI IMPERIA: 24,17%

PROVINCIA DI SAVONA: 33,00%

PROVINCIA DI GENOVA: 38,47%

PROVINCIA DI LA SPEZIA: 34,95%

