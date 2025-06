Sanremo, identificata l’anziana trovata morta: proseguono le indagini

Sanremo (Imperia) – Proseguono le indagini per cercare di fare chiarezza sul tragico ritrovamento avvenuto nel corso delle prime ore di sabato 7 giugno a Sanremo, nella zona del greto del rio San Giovanni.

Intanto, nelle ore successive al tragico ritrovamento il cadavere è stato identificato: si tratta di una donna di più di ottant’anni che risiedeva nella zona e della quale sarebbe già stata denunciata la scomparse ultimamente.

Secondo quanto emerso inizialmente, al momento del ritrovamento il corpo non si sarebbe trovato in avanzato stato di decomposizione. Al momento, però, non è ancora stata chiarita la causa del decesso.

Gli agenti che stanno indagando sull’accaduto non escludono al momento alcuna ipotesi. Soltanto i prossimi accertamenti e i rilievi che verranno effettuati nella zona nei prossimi giorni potrebbero aiutare a fare maggiore chiarezza.

