Genova, Piciocchi risponde alla sindaca Salis sul buco di Bilancio

Genova – Ieri l’attacco della neo sindaca Silvia Salis che ha denunciato un “buco” da 50 milioni di euro ed oggi la replica dell’ex vice sindaco Pietro Piciocchi che in un video dai toni accesi respinge l’accusa ed invita la rivale “a studiare”.

Ieri, durante la presentazione della nuova Giunta comunale, la neo sindaca Silvia Salis ha preso la parola per parlare della difficile situazione economica trovata al suo ingresso a Palazzo Tursi. In particolare Salis ha parlato di un “buco” da 50 milioni di euro e di una situazione “disastrosa”, al punto che il nuovo team alla guida di Tursi si aspetta altre sorprese, anche peggiori.

L’ex vice sindaco e candidato del centro destra alla poltrona di primo cittadino non ci sta e con un video risponde per le rime a Salis invitandola a farsi spiegare il Bilancio o a “studiare” come ha dovuto fare lo stesso ex assessore.

In particolare Piciocchi mostra nel video un documento contabile, controfirmato da Salis che indica un “attivo” da 132 milioni di euro.

“Secondo voi, questo è un bilancio in una situazione disastrosa? – domanda Piciocchi nel video.

“Se non si conosce la materia della contabilità pubblica – prosegue ed attacca Piciocchi – , bisognerebbe farsela spiegare o mettersi a studiare”.

“In otto anni ho chiuso otto bilanci in avanzo di amministrazione – ha spiegato ancora Piciocchi – e ridotto il debito di 300 milioni di euro”.

“Non si getti discredito su chi ha operato con attenzione e rigore – ha concluso Piciocchi. Silvia Salis faccia il suo mestiere e i suoi assessori facciano il loro, ma non diano la colpa ad altri: è profondamente ingiusto, oltre che disonesto”.