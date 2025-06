Genova, cinghiali a spasso in corso Europa e corso Gastaldi

Genova – Con l’arrivo dell’estate e con il progressivo aumento delle temperature, aumentano le segnalazioni di cinghiali per strada e tra le vie del capoluogo. L’episodio più recente è avvenuto nella notte appena trascorsa tra la zona di corso Europa e quella di corso Gastaldi, intorno alla mezzanotte.

A segnalarlo è stata la polizia locale, che ha invitato tutti coloro che transitavano nella zona a prestare la massima attenzione.

Contrariamente a quanto avvenuto in passato, la presenza degli ungulati sulla carreggiata non ha causato incidenti coinvolgendo moto o macchine in transito e non ha nemmeno portato conseguenze ai pedoni di passaggio.

Nonostante ciò, aumentano le proteste e le lamentele delle persone che abitano nelle zone solitamente più interessate da questo tipo di episodi che ne sottolineano la pericolosità e la frequenza sempre più elevata.

