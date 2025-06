Genova, grave incidente alla Foce: coppia travolta da una moto

Genova – Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 giugno, nel quartiere genovese della Foce.

É accaduto in corso Torino, all’incrocio da corso Buenos Aires, a poche centinaia di metri di distanza da dove circa due settimane fa una donna è stata travolta sulle strisce pedonali, morendo pochi giorni dopo in ospedale.

Questa volta ad essere investiti da una moto sono stati un uomo e una donna, che secondo le prime informazioni avrebbero attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118, che hanno prestato le cure nei confronti dei due pedoni. Dopo i primi accertamenti sul posto, sono stati trasportati all’ospedale – l’uomo al San Martino e la donna al Galliera – in codice giallo, quello di media gravità. Fortunatamente, la persona a bordo del mezzo a due ruote non avrebbe riportato conseguenze fisiche e anche le condizioni dei due feriti sarebbero apparse meno gravi di quanto temuto inizialmente.

Nei minuti successivi all’accaduto da parte degli agenti giunti sul posto sono stati svolti gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica di quanto successo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]