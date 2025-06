Aeroporto di Genova, volo per Bruxelles in ritardo di 4 ore, passeggeri bloccati

Genova – Un altro episodio di un volo in grande ritardo dopo quello avvenuto nella serata di martedì, sempre presso l’Aeroporto di Genova, che sarebbe dovuto partire in direzione Londra intorno alle ore 22 e che è decollato con diverse ore di ritardo.

Questa volta è avvenuto con un altro volo Ryanair che nella tarda mattinata di ieri sarebbe dovuto partire in direzione di Bruxelles. L’aereo in viaggio verso la capitale belga, con decollo inizialmente previsto per le ore 10:05, è atterrato soltanto alle ore 15:30 costringendo decine di passeggeri in viaggio per motivi di lavoro, salute o semplice vacanza a rimanere bloccati per diverse ore all’interno dello scalo genovese. Sembrerebbe che siano escluse circostanze eccezionali, come condizioni meteo o bird strike. Infatti, nella giornata di ieri nella tratta aerea in questione vi era buon tempo.

Secondo il Regolamento Europeo 261/2004, i passeggeri possono richiedere ed ottenere 250 euro come risarcimento o tecnicamente compensazione pecuniaria. Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria turismo

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]