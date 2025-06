Genova, violenza sul bus a Multedo: controllore chiede il biglietto e viene aggredito

Genova – Ancora un episodio di violenza a bordo di un mezzo pubblico. Questa volta è avvenuto nella serata di mercoledì 11 giugno a bordo di un autobus Amt della linea 1 che si trovava nei pressi di Multedo.

La vittima è un controllore, che è salito a bordo e ha iniziato la sua attività di verifica dei biglietti. Un passeggero, probabilmente sprovvisto di regolare titolo di viaggio, ha prima iniziato ad insultarlo pesantemente e poi aggredito fisicamente, spintonandolo e stringendogli con forza le mani intorno al collo.

Immediata la chiamata ai soccorsi e il momentaneo stop della corsa del mezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i quali hanno riportato la situazione sotto controllo e hanno fermato l’aggressore.

Il controllore, invece, è stato sottoposto alle prime cure sul posto da parte dei sanitari del 118, che in un secondo momento l’hanno trasportato all’ospedale in codice giallo, quello di media gravità.

