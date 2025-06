La Spezia, Nave Amerigo Vespucci arriva lunedì 16 giugno a Molo Italia

La Spezia – Arriverà lunedì 16 giugno, al Molo Italia, la nave Amerigo Vespucci che “rientra a casa” al termine del Tour Mondiale che in due anni di navigazione l’ha portata a percorrere quasi 50.000 miglia raggiungendo 5 continenti, 32 paesi e 53 porti.

La nave scuola dovrebbe arrivare alle ore 10.30 circa e si fermerà fino a lunedì 23 giugno quando si sposterà per entrare in bacino e iniziare la sosta lavori in attesa della “prossima avventura”.

Sarà possibile salire a bordo della Amerigo Vespucci prenotando il giro sul sito www.tourvespucci.it

Ad accogliere in mare Nave Amerigo Vespucci ci saranno numerose barche da diporto in prossimità dell’isola del Tino e un gruppo di ultraleggeri con i fumi tricolore sul Golfo dei Poeti.

In occasione della presenza di Nave Vespucci a La Spezia il Museo Tecnico Navale di Spezia sarà aperto al pubblico gratuitamente per tutta la durata della sosta.

La consueta cerimonia di benvenuto si terrà lunedì 16 giugno alle ore 11.30 alla presenza del Comandante Interregionale Marittimo Nord Ammiraglio di Divisione Flavio Biaggi in rappresentanza della Marina Militare, il Prefetto di La Spezia Andrea Cantadori e il Sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini. Ad accompagnare la cerimonia di Benvenuto ci sarà la Fanfara di Marina Nord.

Il 16 giugno sbarcheranno a La Spezia, i vincitori del Premio Nereidi e del Premio Maiorca che imbarcheranno a Genova il 14 giugno.

Il Premio Nereidi “Parole, suoni, colori del mare, evento clou della Giornata del Mare e della Cultura Marinara” è il concorso, promosso dal Comitato della Giornata del Mare della Spezia, Lerici e Porto Venere, sostenuto da importanti realtà istituzionali come Marina Militare, Capitaneria di Porto della Spezia, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e Lega Navale Italiana. Nato per valorizzare l’ambiente marino e le tradizioni legate al mare. Il Premio Nereidi ha raccolto numerose adesioni da parte di studenti, artisti, fotografi, educatori e cittadini appassionati. I partecipanti si sono sfidati in quattro sezioni: Scuole in Blu, Educatori in Blu, Racconti in Blu e Click in Blu, con contributi originali sotto forma di testi, disegni, fotografie e video. Nell’ambito del Premio Nereidi 2025, 14 studenti e 4 accompagnatori sono stati selezionati per effettuare un temporaneo imbarco su Nave Amerigo Vespucci nella tratta Genova – La Spezia.

Il premio in memoria di Rossana ed Enzo Maiorca, giunto alla sua 15a edizione con il patrocinio della Marina Militare, premia, invece, i laureati e laureate in biologia marina con attività scientifiche svolte a bordo di unità della Marina Militare o presso altri Enti della Marina.

Martedì 17 giugno alle 18.30 presso il Salone della Provincia il Capitano Vascello Giuseppe Lai Comandante di Nave Amerigo Vespucci racconterà l’esperienza del passaggio di Capo Horn avvenuto ad aprile del 2024.

Alle 21.30 del 19 e 20 giugno si terrà la rappresentazione dell’opera lirica “Simon Boccanegra” organizzata dal Comune di La Spezia presso Molo Italia.

Il 21 giugno dalle 18 alle 19 sul cassero di Nave Amerigo Vespucci si terrà l’evento “Sea Talk”. Alle ore 22 dello stesso giorno drone show nella zona antistante la Passeggiata Morin organizzato dal Comune di La Spezia.

Domenica 22 giugno sul cassero di Nave Vespucci si terrà la Santa Messa officiata dal Vescovo della diocesi La Spezia, Sarzana e Brugnato, Luigi Ernesto Palletti con diffusione sulle tv locali