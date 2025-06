Sampdoria-Salernitana, centinaia di biglietti acquistati con falsi nomi da tifosi genoani: è polemica

Genova – Non si fermano le polemiche sul playout di Serie B. Se nelle scorse settimane queste hanno riguardato principalmente le decisioni, le penalizzazioni e i ricorsi extra-campo, a partire da ieri si sono spostate a Genova e, in particolare, alla vendita dei biglietti.

Dopo che ieri mattina la doppia sfida tra Salernitana e Sampdoria è stata ufficializzata dalla Lega Serie B, decine di tifosi genoani hanno iniziato ad acquistare i tagliandi messi in vendita dalla società blucerchiata in vista della partita d’andata in programma domenica alle ore 20:30. Il tutto approfittando dei prezzi bassi (1 euro più costo della prevendita per gli abbonati, appena 5 euro per i non abbonati) e utilizzando nomi falsi che richiamano anche al passato delle due squadre (da Diego Milito a Massimo Ferrero, passando per Mauro Boselli e Franco Scoglio) ma anche a fatti di cronaca (Michele Misseri e Alberto Stasi).

In questo modo sarebbero stati acquistati centinaia (probabilmente migliaia) di tagliandi, facendo schizzare alle stelle il numero di biglietti venduti per la partita. La società blucerchiata avrebbe però fatto sapere di aver intenzione di procedere con l’annullamento dei biglietti considerati ‘fasulli’.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria turismo

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]