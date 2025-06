Genova, ancora divieti e modifiche alla viabilità per il Rally della Lanterna

Genova – Ancora divieti e modifiche della viabilità per il “Rally della Lanterna” in corso nel capoluogo ligure.

Oggi Venerdi 13 Giugno – dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 – nelle strade Via Montelungo, Piazza Chiesa S. Eusebio e Salita S. Eusebio, sono istituite modifiche alla viabilità e alla sosta.

Restano attivi nel quartiere di Marassi il divieto di circolazione per tutti i veicoli e divieto di sosta fino alle ore 22.00 di sabato 14 giugno e comunque fino a cessate esigenze nelle seguenti aree: piazzale Atleti Azzurri d’ Italia (tutto il piazzale) – via G. De Pra (tutta la via) -via Clavarezza – piazzale Marassi (dallo spigolo lato monte della via Clavarezza allo spigolo lato mare di via Angeli del Fango)

La polizia locale ricorda che, scatterà la rimozione forzata per i veicoli degli inadempienti (esclusi i veicoli autorizzati dagli organizzatori)

