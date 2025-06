Genova, scippa una donna per le vie di Sampierdarena e scappa: 24enne arrestato

Genova – Un 24enne è stato arrestato dai Carabinieri perché ritenuto il responsabile di un furto con strappo avvenuto tra le vie del quartiere genovese di Sampierdarena.

A lanciare l’allarme è stata una donna, che mentre si trovava in via Croce Rosa ha raccontato di esser stata avvicinata da un malvivente che le ha improvvisamente strappato di dosso la collanina che aveva intorno al collo e che si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

I militari dell’arma che sono giunti sul posto hanno ricostruito la vicenda e ottenuto la descrizione del malvivente, che nel giro di alcune decine di minuti è stato rintracciato poco distanza. É stato raggiunto, fermato e arrestato, mentre la refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.

