Genova, truffano un’anziana e le portano via 20mila euro: fermati due giovani

Genova – Due giovanissimi di 24 e 17 anni sono stati fermati dagli agenti della Polizia di Stato per una truffa ai danni di un’anziana. É accaduto nella giornata di mercoledì tra le strade di Genova, quando gli agenti hanno riconosciuto i due, originari della Campania, che già nel mese di aprile si erano resi protagonisti di altri episodi di truffa ai danni di anziani in Piemonte.

Gli agenti si sono messi immediatamente sulle loro tracce e li hanno fermati poco più tardi, trovandoli in possesso di contanti e oggetti di valore per un totale di circa 20mila euro.

A seguito di alcuni accertamenti e della collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Cisano sul Neva, è stato possibile ricostruire la vicenda. I due malviventi, utilizzando la scusa del finto incidente, avrebbero raggirato e truffato un’anziana di 86 anni residente nella provincia di Savona, facendosi consegnare oggetti preziosi e contanti e dandosi poi rapidamente alla fuga.

Nei confronti del 24enne è scattato l’arresto e il trasferimento presso il carcere genovese di Marassi, mentre il 17enne è stato denunciato a piede libero.

