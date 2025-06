Mazzette in cambio di permessi di soggiorno, terremoto a Sanremo

Sanremo (Imperia) – Saranno ascoltate nelle prossime ore le persone indagate per il sospetto giro di corruzione finalizzata ad ottenere permessi di soggiorno “facili” per cittadini stranieri in grado di pagare forti somme di denaro.

Al centro delle indagini una cittadina di origini kazake, Yelena Vtulkina, titolare di una nota agenzia immobiliare specializzata nella vendita di immobili di lusso – in gran parte a cittadini russi – ex candidata con Fratelli d’Italia alle elezioni amministrative per il sindaco di Sanremo e molto nota nella città dei Fiori per diverse attività.

La donna – secondo le ipotesi investigative al vaglio degli inquirenti – avrebbe chiesto ed ottenuto agevolazioni per far avere permessi di soggiorno in Italia a facoltosi cittadini stranieri.

Altro indagato il sostituto commissario di polizia Luigi Mingherlino che – secondo l’ipotesi investigativa – avrebbe ricevuto la busta contenente 5mila euro in contanti per “agevolare” la pratica.

Mentre la Procura indaga e verifica le ipotesi di accusa si indaga anche per altri possibili casi e per identificare altre eventuali persone coinvolte nel “giro” ed altri eventuali casi di corruzione per certificazioni e permessi.

Le perquisizioni della Squadra Mobile di Imperia avrebbero permesso il ritrovamento di 267 mila euro in contanti – quasi la metà nella disponibilità di Mingherlino ed ora gli indagati dovranno spiegare anche la provenienza di queste somme.

Insieme ai due, l’inchiesta vedrebbe indagate altre persone: un agente del commissariato di Sanremo e una donna titolare di una agenzia di pratiche per stranieri.

Il sospetto degli inquirenti, quindi, è che dietro all’episodio scoperto ci fosse un vero giro di affari legato all’ottenimento di permessi e autorizzazioni dietro il pagamento di somme di denaro.

