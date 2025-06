Savona, amputato l’arto inferiore alla donna ferita mentre scendeva dal bus

Savona – Si è resa necessaria l’amputazione dell’arto inferiore alla donna rimasta gravemente ferita nella mattinata di ieri, venerdì 13 giugno, in piazza del Popolo a Savona. La donna si trova ricoverata nel Rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito.

Nelle scorse ore è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, con i medici che non hanno potuto far altro di amputare l’arto al di sotto della coscia della gamba rimasta ferita.

Fin dai minuti immediatamente successivi all’incidente, sono iniziati i primi accertamenti da parte delle forze dell’ordine che sono giunte sul posto. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che la donna stesse scendendo dal bus con il proprio cane, quando ha improvvisamente perso l’equilibrio ed è caduta a terra, venendo poi travolta dallo stesso mezzo. Tra le prime ipotesi, ci sarebbe quella della partenza affrettata dell’autista, che potrebbe aver causato la caduta della donna.

——————————————————————————————————

