Genova, altra truffa del finto incidente: anziana consegna quasi 50mila euro

Genova – Ancora una truffa del finto incidente è avvenuta nelle scorse ore in Liguria. Questa volta è accaduto in pieno centro a Genova, dove una donna ultranovantenne ha ricevuto una telefonata da un malvivente che, fingendosi un poliziotto, le comunicava come sua figlia avesse investito una ragazzina sulla strisce pedonali e, per questo motivo, come servissero diverse migliaia di euro per evitare il carcere.

L’uomo si è poi presentato alla porta di casa della donna, che in preda al panico gli ha consegnato gioielli, oggetti di valore e contanti per quasi 50mila euro. Soltanto dopo la fuga dell’uomo, la pensionata si è messa in contatto con la figlia e ha capito di esser stata vittima di una truffa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i quali hanno ascoltato la testimonianza della donna e effettuati i rilievi necessari per risalire all’identità dei truffatori. Nell’ambito delle indagini potrebbero essere anche visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’accaduto che potrebbero aver ripreso i responsabili.

