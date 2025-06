Genova, sabato sera alcolico: diversi interventi delle ambulanze in tutta la città

Genova – Quella di ieri è stata una serata molto complicata per gli operatori delle ambulanze, che sono intervenuti in diverse zone della città a causa di decine di segnalazioni di persone ubriache che necessitavano di cure mediche.

Il tutto è iniziato a partire dalle ore 21, in prima serata, dove una giovane in evidente stato di ubriachezza è stata soccorsa in centro e trasportata all’ospedale in codice giallo, quello di media gravità.

Gli interventi si sono susseguiti nelle ore successive da corso Italia alla Foce, passando per Sampierdarena e il centro storico. Gli ultimi sono arrivati nelle prime ore della giornata, quando due persone sono state soccorse a Rivarolo e Sampierdarena e trasportate in codice verde al Villa Scassi.

Tra tutte le persone soccorse, sono ben cinque quelle che sono state trasportate agli ospedali San Martino e Galliera in codice giallo.

