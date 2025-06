Genova, mercoledì rubinetti senz’acqua a Sestri Ponente: le vie coinvolte

Genova – Quella di mercoledì 18 giugno sarà una giornata di disagi per i cittadini e i commercianti del quartiere genovese di Sestri Ponente, che dovranno fare i conti con l’interruzione dell’erogazione idrica per gran parte della giornata.

I rubinetti rimarranno senz’acqua a partire dalle ore e fino alle ore 18, causando non poche problematiche alle persone coinvolte anche visto il costante aumento delle temperature che si sta registrando in questi giorni. Ecco, di seguito, le vie coinvolte:

• Via Erzelli fino al civ. 23

• Via Massaia

• Via Melen

• Vie limitrofe

Iren Acqua fa sapere che “abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere

posticipati al giorno lavorativo seguente”.

