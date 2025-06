Pigna, auto precipita in un burrone: interviene l’elicottero

Pigna (Imperia) – Grande paura ma fortunatamente nessuna conseguenza grave per le due persone che questa mattina si trovavano a bordo dell’auto che, intorno a mezzogiorno, stava percorrendo la Strada Provinciale 64, nei pressi del territorio comunale di Pigna, quando il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e precipitando in un burrone.

Immediata la chiamata ai soccorsi, sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Vista la zona particolarmente impervia, è stato richiesto l’intervento anche dell’elisoccorso.

Fortunatamente, nonostante il grande spavento, le due persone che si trovavano a bordo dell’auto non avrebbero riportato ferite gravi e sono riuscite ad abbandonare l’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi, mettendosi così in saldo in maniera autonoma.

In corso gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo.

