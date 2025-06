Salernitana-Sampdoria si giocherà domenica, accolto il ricorso del club campano

Genova – É stata accolta l’istanza della Salernitana che chiedeva il rinvio della partita in programma tra il club campano e la Sampdoria. Il match inizialmente si sarebbe dovuto disputare venerdì alle ore 20:30, ma a causa di un’intossicazione alimentare che ha colpito ventuno persone tra calciatori e membri dello staff dei granata la Lega Serie B ha accolto la richiesta e ha riprogrammato il match per domenica, sempre alle 20:30.

La squadra blucerchiata, retrocessa sul campo più di un mese fa a Castellammare di Stabia e rimessa improvvisamente in gioco dal caso-Brescia, dovrà difendere il doppio vantaggio ottenuto nella sfida d’andata disputata lo scorso 15 giugno.

Per salvarsi la squadra guidata da Evani e Lombardo avrà a disposizione due risultati su tre e potrà anche permettersi di perdere con un gol di scarto. In caso di sconfitta con due o più reti di scarto, sarebbe di nuovo Serie C.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]