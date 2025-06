Taggia, adescava bambini in spiaggia: fermata una donna

Taggia (Imperia) – Una donna con problemi psichici è stata fermata e identificata dai Carabinieri perché considerata la responsabile dell’allarme che si è creato negli scorsi giorni nei pressi di Taggia. Qui, infatti, nelle ultime ore sono arrivate diverse segnalazioni di una donna che, non si sa bene per quale motivo, si avvicinava con fare sospetto ai bambini presenti sui litorali. A fare maggiore chiarezza e ad informare dell’identificazione della donna è stato lo stesso sindaco del comune dell’imperiese, Mario Conio.

“Cari concittadini, nella giornata di oggi – si legge sulla sua pagina Facebook – si è diffusa la notizia, purtroppo rivelatasi poi fondata, che sulle nostre spiagge ci sia stato un tentativo di avvicinamento di una persona adulta nei confronti di alcuni bimbi.Desidero tranquillizzarvi, la persona responsabile, purtroppo affetta da problemi psichici, è stata fermata dai Carabinieri, che in seguito hanno proceduto alla sua identificazione.Colgo l’occasione per ringraziare i cittadini che hanno effettuato celermente la segnalazione e i Carabinieri della nostra Stazione per la loro efficacia e celerità”.

