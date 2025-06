Albaro, cinghiali a passeggio in via Montallegro

Genova – Ancora passeggiate di famigliole di cinghiali per la città e nuovo allarme per motociclisti e automobilisti in transito.

Nella notte i cinghiali sono stati avvistati in via Montallegro, nel quartiere di Albaro, dove hanno passeggiato tranquillamente alla ricerca di cibo tra i bidoni della spazzatura.

La polizia locale ha inviato l’ormai consueto messaggio di allarme per segnalare la presenza degli animali lungo la strada e ha inviato una pattuglia per garantire la sicurezza dei cittadini e in particolare di chi passava in moto e in auto con rischio di incidenti anche gravi.

Intanto si moltiplicano le segnalazioni di famigliole, anche piuttosto numerose, nel greto del Bisagno dove i cinghiali erano misteriosamente spariti nel febbraio dello scorso anno.

Gli ambientalisti sperano che la nuova amministrazione voglia occuparsi del problema con un approccio diverso rispetto alla precedente e, in particolare, voglia ridurne il numero senza fare ricorso alla violenza o ad abbattimenti indiscriminati.

Le associazioni di tutela degli animali ricordano che sono possibili campagne di contenimento del numero tramite la somministrazione, nei periodi della riproduzione, di farmaci anti fecondativi che ridurrebbero il numero delle nascite garantendo un graduale riequilibrio dell’ambiente.

