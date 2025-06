Genova, incidente nella galleria degli Erzelli: strada chiusa

Genova – Un grave incidente si è verificato nel corso del pomeriggio odierno lungo la galleria Giovanni Camera, nella zona degli Erzelli. A scontrarsi, per cause ancora da verificare, sarebbero stati un camion e alcune auto.

Immediato l’intervento sul posto di Vigili del Fuoco, sanitari del 118 e forze dell’ordine. Il bilancio provvisorio sarebbe di una persona rimasta ferita, fortunatamente non in maniera grave, che è stata trasportata in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale.

Molto più pesanti sono le ripercussioni sul traffico: proprio per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti, la circolazione lungo la galleria è stata chiusa in entrambe le direzioni dagli agenti di Polizia Locale che sono giunti sul luogo dell’incidente.

Si registrano i primi rallentamenti nella zona, mentre al momento non è chiaro quando la situazione potrà rientrare sotto controllo.

