Genova, rissa su un autobus in piazza della Nunziata

Genova – Rissa senza esclusione di colpi, ieri sera, su un autobus Amt e tre ragazzi feriti trasportati in ospedale.

Ancora un episodio di violenza sui mezzi pubblici della città e questa volta è successo in piazza della Nunziata dove un gruppo di giovani, molti dei quali minorenni, ha iniziato a insultarsi e spintonarsi su un mezzo diretto in centro.

Intorno alle 21,30 è scattata l’emergenza perché i giovani sono passati dalle parole ai fatti e sul bus è scoppiato il parapiglia con una vera e propria rissa senza esclusione di colpi.

Il conducente del mezzo è stato costretto a fermare il mezzo e a chiamare il 112 che ha inviato le forze dell’ordine e diverse ambulanze.

La Croce Bianca Genovese è intervenuta con l’ambulanza del Distaccamento Carignano, insieme ad altre due ambulanze di altre pubbliche assistenze e sono stati soccorsi tre giovani.

I feriti sono stati medicati e stabilizzati e poi trasferiti in ospedale in codice giallo Tra loro un minorenne di 17 anni con un trauma ad un polso e uno al viso.

La polizia ha fermato diversi ragazzi e li ha trasferiti in Questura per l’identificazione e per la denuncia per rissa e lesioni.

In corso le indagini per ricostruire cosa abbia scatenato la rissa e le responsabilità dei singoli fermati.