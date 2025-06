Piano Casa, Agenti Immobiliari Fiaip: regole chiare e semplici

Roma – Si è conclusa presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la quinta riunione del Tavolo di consultazione istituito, oltre un anno fa con il prioritario obiettivo di definire un “Piano Nazionale sulla Casa” nel quale, oltre al Sottosegretario di Stato Morelli e al Sottosegretario MIT Ferrante, partecipano, tra gli altri, i rappresentanti delle principali associazioni di categoria del settore edilizio-immobiliare.

In occasione della riunione odierna, alla quale hanno partecipato per FIAIP, il presidente nazionale Gian Battista Baccarini e il segretario nazionale Fabrizio Segalerba, sono state illustrate sia le iniziative per l’adozione del Piano Casa Italia, come previsto nella Legge di Bilancio, sia le linee di indirizzo sulla riforma del Testo Unico in materia Edilizia.

I rappresentanti di FIAIP oltre all’apprezzamento in riferimento a quanto presentato, unitamente all’aver sottolineato l’importanza di velocizzare l’attuazione di tali misure, anche considerando la recente notizia circa la disponibilità di 10 miliardi che la Commissione Europea metterebbe a disposizione dei Paesi Membri come forma di prestito a tasso agevolato, finalizzate all’edilizia residenziale popolare, hanno evidenziato la strategica rilevanza di investire fondi nella digitalizzazione delle procedure operative di accesso agli atti presso gli uffici tecnici comunali al fine di agevolare le verifiche edilizio-urbanistiche contribuendo alla circolazione regolare degli immobili.

“Bene quanto illustrato dal Ministro nell’incontro di oggi contenente molte delle nostre indicazioni – dichiara Gian Battista Baccarini, presidente nazionale FIAIP – Ora, è necessario accelerare sulla riforma del Testo Unico Edilizia e dare concreta attuazione alle prime iniziative operative del Piano Nazionale sulla Casa, anticipando eventuali raccomandazioni Europee, spesso vincolanti ma non praticabili, in quanto, siamo certi, darà un impulso positivo alla dinamicità virtuosa del mercato immobiliare, come avvenuto con il Salva Casa, aumentando l’offerta abitativa con conseguente calmieramento fisiologico dei prezzi, favorendo l’accesso alla Casa in concreta attenuazione dell’emergenza e del disagio abitativo”.