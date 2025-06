Tragedia a Savona, 44enne trovato morto in casa dopo due settimane

Savona – Una vera e propria tragedia è stata scoperta pochi giorni fa all’interno di un appartamento situato in via Monti a Savona, dove un 44enne, Alessandro Mutti, è stato ritrovato morto.

A dare l’allarme alcuni vicini di casa, che non vedevano l’uomo da alcuni giorni e che avevano sentito un odore sgradevole provenire dal suo appartamento e anche alcuni uccelli uscire ed entrare da una finestra rimasta aperta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i sanitari del 118, che una volta entrati nell’abitazione hanno ritrovato il corpo ormai cadavere dell’uomo.

Fin dai primi accertamenti, è emerso un evidente stato di decomposizione del cadavere. Il 44enne, infatti, sarebbe morto da circa due settimane a causa di un malore che si è rivelato fatale.

Il ritrovamento del corpo è avvenuto lo scorso venerdì 13 giugno e lunedì 16 si sono svolti i suoi funerali.

