Genova, ruba due collanine in discoteca in corso Italia: 18enne arrestato

Genova – Un giovane di 18 anni è stato arrestato per il furto di due collanine d’oro avvenuto all’interno di una discoteca in corso Italia.

Il primo dei due episodi ha visto come vittima un carabiniere fuori servizio, che è riuscito a riappropriarsi della collanina senza però inizialmente riuscire a fermare il 18enne, che ha fatto perdere le proprie tracce tra la gente.

Pochi minuti dopo, il giovane ha strappato dal collo una collana ad un altro ragazzo, che è stato ‘salvato’ dall’intervento di una persona che ha assistito alla scena e ha fermato lo scippatore.

Nel frattempo, il personale di sicurezza del locale e il carabiniere fuori servizio hanno individuato il responsabile dell’accaduto e l’hanno fermato, accompagnandolo fuori dal locale.

Una volante della Polizia di passaggio ha notato il gruppo di persone che discuteva animatamente. Gli agenti sono a quel punto intervenuti e, dopo aver ricostruito l’intera vicenda, hanno tratto in arresto il 18enne.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]