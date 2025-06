Genova, folle violenza sul bus a Pegli: giovane aggredito e una donna finita all’ospedale

Genova – Un grave episodio di violenza è avvenuto nella notte a bordo di un autobus che stava transitando nel quartiere genovese di Pegli. Il tutto sarebbe scaturito a causa di un giovane di 19 anni, che ha prima tentato di strappare la collanina di dosso ad un coetaneo e poi è stato inizialmente allontanato dal bus.

Non contento, ha trovato una bottiglia di vetro abbandonata per strada, è risalito sul mezzo pubblico e l’ha lanciata in direzione della cabina dell’autista. Nell’impatto la bottiglia di vetro è andata in frantumi, con alcune schegge che hanno ferito la gamba di una passeggera che non c’entrava nulla con la vicenda.

Il 19enne è nuovamente sceso e ha brandito un tubo metallico, anche questo trovato presumibilmente per strada. Prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente, degli agenti della Polizia di Stato che stavano transitando dalla zona hanno notato il fermento intorno all’autobus, hanno arrestato la corsa della vettura e hanno riportato la situazione sotto controllo.

La vicenda è stata ricostruita, con il 19enne che è stato trovato in possesso di una modesta dose di cannabis e che è stato denunciato. La donna ferita dalla rottura della bottiglia, invece, è stata inizialmente sottoposta alle cure dei sanitari del 118 che sono intervenuti e successivamente trasportata all’ospedale Evangelico di Voltri in codice giallo, quello di media gravità.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]