Genova, scatta lo sciopero: prime ripercussioni sul traffico in città

Genova – Quella di oggi sarà una giornata difficile per il traffico del capoluogo e, più in generale, di tutta la Liguria. La causa è lo sciopero generale indetto da diverse sigle sindacali che, tra gli altri, riguarda anche i settori del trasporto ferroviario e di quello locale.

Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità cittadina fin dalle prime ore della mattina.

La situazione più complicata si registra al momento nelle aree limitrofe agli ingressi portuali delle zone Sampierdarena e Dinegro.

Nello specifico, rallentamenti in via Albertazzi, via Milano, via Ballaydier e lungo la rampa elicoidale in direzione degli ingressi portuali.

Inoltre, lievi rallentamenti si segnalano anche lungo la parte finale della carreggiata che viaggia in direzione ponente della Sopraelevata Aldo Moro.

