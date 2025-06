Sciopero generale, disagi per i Trasporti, la Scuola e gli aerei

Genova – Sono previsti molti disagi per la giornata di oggi, venerdì 20 giugno 2025, a causa dello sciopero generale indetto da diverse sigle sindacali e che terminerà solo alla fine della giornata.

I lavoratori incroceranno le braccia per chiedere più tutele per il mondo del lavoro ma anche concrete strategie economiche e di governo per incentivare l’occupazione stabile e i miglioramenti salariali.

I treni hanno iniziato ieri sera, con le 24 ore di sciopero iniziate alle ore 21 e che termineranno alla stessa ora di oggi.

Si ferma anche il trasporto pubblico locale, con le fasce garantite che cambiano di città in città.

A Genova, a partire dalle ore 9, nel quartiere genovese di Cornigliano è previsto il corteo dei metalmeccanici dopo lo sciopero di otto ore indetto da Fiom, Fim e Uilm. L’appuntamento è ai giardini Melis e poi il corteo dei lavoratori muoverà verso il centro cittadino creando quasi certamente pesanti disagi al traffico da ponente verso il centro e viceversa.

Sciopero anche per il personale scolastico, in particolar modo della scuola dell’infanzia.

I lavoratori del settore hanno organizzato un presidio davanti a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, a partire dalle 9:30.

Incroceranno le braccia anche i lavoratori del settore del trasporto aereo ed anche in questo caso sono previsti disagi che varieranno a seconda dell’adesione registrata.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]