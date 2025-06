Treni, anche la circolazione ferroviaria in tilt: ritardi e disagi lungo la linea

Liguria – Non si limitano soltanto al traffico nel capoluogo i pesanti disagi di questa mattina. Come prevedibile visto lo sciopero di 24 ore scattato ieri alle 21 e che terminerà soltanto alle stesse ore di questa sera, nella mattinata odierna si registrano pesanti disagi alla circolazione ferroviaria.

Sono diversi i treni Regionali, Intercity ed i convogli ad Alta Velocità che a partire dalle prime ore della giornata – e, in realtà, già dalla serata di ieri – stanno accumulando ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso. I tempi di percorrenza di alcuni treni sono aumentati anche per più di un’ora.

Sono decine i pendolari che sono stati costretti ad aspettare per diverso tempo i treni sulle banchine delle stazioni. I disagi proseguiranno per il resto della giornata anche se dalle ore 18 alle ore 21 (così come è accaduto questa mattina dalle ore 6 alle ore 9) saranno garantiti i servizi essenziali.

