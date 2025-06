Chiavari, donna aggredita e ferita da due rottweiler, è grave

Chiavari – Restano gravi ma non sarebbe in pericolo di morte la donna di 49 anni aggredita ieri sera da due cani di razza Rottweiler che l’hanno attaccata e morsa ferocemente.

La donna era entrata nell’appartamento di un conoscente proprio per occuparsi dei due cani mentre l’amico era in viaggio. I due cani, però, l’hanno aggredita con ferocia mordendola più volte.

L’episodio è avvenuto intorno alle 20 nell’abitazione sulla via Aurelia e la donna si è salvata solo perché è riuscita a nascondersi in una stanza della casa e a chiamare il 112 con il telefono cellulare che fortunatamente aveva con sè.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell’ordine che hanno neutralizzato i cani per poi poter procedere al salvataggio della donna.

I sanitari hanno stabilizzato la donna, sotto choc per quanto accaduto e per le ferite e l’hanno trasferita d’urgenza in ospedale.

Sul caso è stata aperta una indagine e si torna a discutere della pericolosità di cani di razze particolari, molto forti e potenzialmente letali come già avvenuto nell’imperiese con una donna uccisa dai cani che stava accudendo per il fratello

e che possono, se non adeguatamente addestrati ed educati, avere reazioni aggressive nei confronti delle persone. Da più parti si chiede che il possesso di questo tipo di animali possa avvenire solo a seguito di corsi speciali e di conseguimento di un “patentino” che obbliga a corsi di formazione per la corretta gestione dei cani.

Pitbull, amstaff e rottweiler sono protagonisti di numerosi episodi di cronaca con persone e animali feriti e uccisi ma sono anche le razze più abbandonate presenti nei canili perché molti li acquistano quando sono cuccioli per poi capire solo più tardi che sono animali molto impegnativi.

