Genova, controllore preso a testate su un treno: circolazione interrotta

Genova – Un’altra aggressione, l’ennesima degli ultimi mesi, è avvenuta a bordo di un mezzo pubblico. Questa volta è accaduto a bordo di un treno regionale che percorreva la linea Genova-Savona in direzione ponente e che era giunto alla stazione di Genova Voltri.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che un controllore impegnato nella verifica dei biglietti sia stato colpito con una testata da un passeggero a seguito di una lite.

Immediata la chiamata ai soccorsi da parte degli altri passeggeri comprensibilmente spaventati. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i quali hanno prestato le prime cure nei confronti dell’uomo aggredito e l’hanno successivamente trasportato all’ospedale Villa Scassi in codice giallo, quello di media gravità.

In stazione sono giunti anche i Carabinieri, i quali hanno intercettato il presunto responsabile dell’aggressione e l’hanno fermato. Inoltre, sono stati avviati gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto: in tal senso, oltre alle testimonianze dei presenti, potrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in stazione.

Il treno coinvolto è rimasto bloccato presso lo scalo ferroviario di Genova Voltri, mentre si segnalano ripercussioni e ritardi sulla linea.

