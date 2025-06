Lavagna, incidente alla rotatoria, grave un 50enne

Lavagna (Genova) – Ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è finito contro un muro. Brutto incidente fortunatamente senza lesioni gravi per un 50enne che ieri notte, intorno all’una, è stato soccorso in piazza Torino.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo è arrivato alla rotatoria ma non l’ha imboccata ed ha proseguito dritto fino a scontrarsi contro un muro.

Un impatto violento che avrebbe potuto avere conseguenze terribili.

Alcuni passanti hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 e sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 con l’automedica e l’ambulanza della Croce Rossa di Lavagna e i carabinieri.

L’uomo è stato soccorso e stabilizzato e trasferito d’urgenza all’ospedale di Lavagna, inizialmente in codice rosso, il più grave, poi ridimensionato a giallo dopo le prime visite che hanno accertato che non erano presenti lesioni tali da mettere a rischio la vita del ferito.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità. Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli.