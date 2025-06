Genova, incidente in Largo Zecca, feriti due scooteristi

Genova – Due scooteristi sono rimasti feriti, questo pomeriggio, nell’incidente avvenuto intorno alle 16:45 in via Paolo Emilio Bensa (nei pressi di Largo della Zecca) in direzione ponente.

Dalle prime ricostruzioni sembra che, allo scattare del semaforo verde per le auto, un pedone ha attraversato improvvisamente l’incrocio fuori dalle strisce pedonali, causando uno scontro fra due scooter nel tentativo di schivarlo, uscendone illeso.

Un motociclista di 35 anni è stato sbalzato dal mezzo per alcuni metri, ed ha subito lo schiacciamento di una gamba sotto lo scooter riportando una sospetta frattura costale con varie abrasioni agli arti superiori e inferiori.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Bianca Genovese insieme all’automedica del 118 e l’uomo è stato trasferito al Pronto soccorso dell’Ospedale Galliera.

Un secondo motociclista di 50 anni è stato invece stabilizzato e immobilizzato sulla speciale barella che evita traumi alla colonna vertebrale e il personale sanitario ha accertato vari traumi a un braccio e ad un piede.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Pesanti i disagi per il traffico nell’ora di punta.