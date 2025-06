Savignone, domenica torna la corsa colorata della Holi Splash Run

Savignone (Genova) – Torna domenica 29 giugno 2025 la “Holi Splash Run – “Corsa colorata” con l’evento più colorato dell’anno. L’appuntamento con l’estate savignonese è alle 16,00 con ritrovo presso il Parco Comunale, in Via Garibaldi 2, per l’apertura della manifestazione e l’animazione.

Alle 18,00 è prevista la partenza. La Holi Splash Run è adatta a tutti, dalle famiglie ai ragazzi agli adulti. Durante il percorso verranno lanciate polveri colorate sui partecipanti che in breve saranno ricoperti di colori in ogni combinazione possibile.

“Abbiamo voluto questa iniziativa per dare il benvenuto alla famosa estate savignonese – spiega Giampaolo Bozzo, consigliere del Comune di Savignone con delega allo Sport – puntiamo all’aggregazione, alla socialità, proprio in un momento storico in cui le persone sono isole, barricate dietro gli schermi dei loro computer o dei loro telefonini. Questo è un modo per mettersi in gioco e animare il territorio con sport e relazioni sociali sane. Vogliamo far conoscere i nostri luoghi, che hanno anima e cuore grandi, anche attraverso queste iniziative di gioco ma anche di impegno sociale”.

In occasione della corsa colorata, a partire dalle 10,00, un bellissimo mercatino dei prodotti locali animerà Piazza Italo Ghelfi.

Occorre salire in piazza Italo Ghelfi fino all’incrocio con località Broglio attraversando a sinistra in salita verso località Castellorosso fino al bivio.

– Svoltare a sinistra, scendere da via Carlo Caprile fino al bivio che incrocia via Papa Giovanni XXIII.

– Ritornare in discesa verso la piazza e oltrepassare la vasca.

– Imboccare, quindi, il vicolo che porta verso la passeggiata De Andrè lungo il viale della Rimembranza.

– Percorrere tutta la passeggiata De Andrè fino ai trogoli.

– Immettersi in via Garrè e scendere a destra superando il ponticello che porta in via Generale Francesco Strata.

– Dopo il civico 3 svoltare a sinistra nel sentiero pedonale del “Posa” in discesa fino all’incrocio con Via Garibaldi.

– Risalire fino al Parco Comunale entrando dall’ingresso principale di fronte al Municipio.