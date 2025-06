Addio a Night Spirit, il cane eroe del ponte Morandi

Genova – Si è spento nelle scorse ore Night Spirit, il pastore australiano da ricerca della Polizia di Stato di 14 anni, da tre anni in pensione, che era stato in prima linea dopo il crollo del ponte Morandi, salvando tre donne sepolte dalle macerie.

“Night Spirit – scrive la Questura di Genova -, il cane da ricerca e soccorso della Polizia di stato, eroe del ponte Morandi da oggi correrà sul ponte dell’arcobaleno.

Pastore australiano di 14 anni, da tre in pensione, nella sua carriera da poliziotto con l’inseparabile conduttrice Laura, ha trovato e salvato numerose vite umane, in ultimo un 87enne ipovedente sparito durante un vasto incendio scoppiato poco fuori Genova.

Ma soprattutto Night è stato in prima linea subito dopo il crollo del Ponte Morandi: dopo aver individuato e salvato tre donne sepolte dalle macerie, è stato fatto scendere nel greto del fiume con una “pescaggina” di fortuna e, pur ferendosi le zampe su vetri e lamiere, ha trovato altri tre sopravissuti. Addio Spirito della Notte dal fiuto infallibile , continua a vegliare su di noi”.

