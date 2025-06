Genova, da Nervi a Cornigliano: ancora abbandono di rifiuti ingombranti per strada

Genova – Non si fermano le segnalazioni di abbandono di rifiuti ingombranti a Genova, per un fenomeno in costante crescita negli ultimi mesi e che con la stagione estiva emerge ulteriormente anche a causa dei cattivi odori che sono causati dalla spazzatura abbandonata per strada e che si sentono anche a diverse decine di metri di distanza.

Episodi di questo genere negli ultimi giorni si sono registrati da Cornigliano a Nervi, passando per Sampierdarena e tante altre zone della città.

Spesso ad essere abbandonati per strada sono oggetti di grandi dimensioni, come materassi, mobili, assi di legno e tanto altro che vanno ad ostacolare i pedoni e, soprattutto, chi deve transitare con una sedia a rotelle o con un passeggino.

Le segnalazioni arrivano per lo più da gruppi social e di quartiere, dove spesso e volentieri si accende la polemica tra chi punta il dito contro i cittadini incivili e chi chiede maggiori controlli e maggiori sanzioni.

