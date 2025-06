Genova, pirata della strada fugge ai carabinieri e provoca incidente

Genova – Indagini in corso sulla fuga, degna di un film, di un automobilista che questa mattina ha seminato il panico tra San Martino e la Foce. L’uomo, a bordo di una potente e lussuosa Mercedes nero lucido è fuggito al tentativo di fermo dei carabinieri in via Torti, nel quartiere di San Fruttuoso ed ha iniziato una folle corsa per le vie cittadine inseguito dalle forze dell’ordine.

Ispirato forse da troppi film polizieschi il pirata della strada ha percorso a folle velocità via Torti per poi scendere in corso Gastaldi e via Tolemaide dove l’auto è addirittura salita sul marciapiede per evitare un semaforo rosso ed ha travolto una donna che passava, ignara di tutto, gettandola a terra e rischiando di travolgerla ancora e con tragiche conseguenze.

La donna, 51 anni, è stata soccorsa e trasportata in ospedale mentre la vettura proseguiva la corsa sino a via Barabino dove il conducente ha abbandonato il veicolo ed è fuggito a piedi ed è ora ricercato dalle forze dell’ordine.

Non è chiaro il motivo della folle fuga ma certamente la persona alla guida non voleva essere fermata ed identificata.

Dalle prime informazioni sembra che l’auto fosse stata noleggiata e per questo sono in corso le ricerche della persona che ha affittato la vettura.