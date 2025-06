Genova, ruba in una pizzeria del centro e scappa: denunciato 30enne

Genova – Le forze dell’ordine sono intervenute nel corso della notte in via XII Ottobre dopo la segnalazione di un addetto alla vigilanza che denunciava la presenza di un ladro all’interno di una pizzeria.

Una volta arrivati sul posto, gli agenti non hanno trovato nessuno all’interno del locale, ma hanno notato evidenti segni di scasso. Visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno, hanno visto un uomo introdursi nella pizzeria, rubare cinque cellulari e circa 280 euro in denaro contante.

Immediatamente sono partite le ricerche, che sono durante alcune ore e che hanno permesso di rintracciare l’uomo, un 30enne, nei pressi di via del Campo.

Alla vista dei poliziotti, il presunto ladro ha tentato di fuggire e ha opposto resistenza, ma è stato prontamente fermato. Dopo esser stato trasportato in Questura, nei suoi confronti è scattata la denuncia.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]