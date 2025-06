Genova, aggredita dal cane a Struppa: una donna in codice rosso

Genova – Una donna è stata aggredita dal suo cane nell’abitazione dove risiede e, rimasta ferita in maniera grave, è stata trasportata all’ospedale San Martino in codice rosso.

É quanto accaduto questa mattina in via Giovanni Da Verrazzano, sulle alture del quartiere genovese di Struppa, dove la stessa donna ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118.

Una volta giunti sul posto, i medici hanno notato come le condizioni della donna fossero più gravi di quanto inizialmente ipotizzato e hanno deciso di trasportarla d’urgenza all’ospedale genovese. La vittima, di circa 75 anni, avrebbe riportato delle serie ferite alla testa, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Rimane da chiarire quanto accaduto, in un episodio molto simile a quanto avvenuto alcuni giorni fa all’interno di un appartamento di Chiavari. Anche in questo caso, ad essere aggredita è stata una donna che è stata successivamente soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino, dove si trova ancora ricoverata.

