Chiavari, donna aggredita da rottweiler, gravi le ferite

Genova – Migliorano lentamente, all’ospedale San Martino, le condizioni della donna di 53 anni aggredita e ferita in modo grave da due rottweiler che stava accudendo in una villetta di Chiavari. La donna era stata trasferita in gravi condizioni al reparto di rianimazione dell’ospedale genovese a seguito della violenta aggressione dei due cani dalla quale si era salvata solo grazie alla fuga in una stanza dalla quale è riuscita a chiamare i soccorsi prima di perdere i sensi.

Una volta giunta in ospedale la donna era stata medicata ed era stata sottoposta a delicati interventi di sutura delle terribili ferite prodotte dai morsi dei cani.

Questa mattina la donna è stata trasferita presso il reparto di Medicina Interna dove proseguirà la delicata fase di recupero.

Intanto proseguono le indagini per ricostruire quanto avvenuto nella villetta dove la donna si recava per accudire proprio i cani, due grossi esemplari di rottweiler, che l’hanno aggredita e ferita. Un impegno preso con un conoscente che ha rischiato di trasformarsi in tragedia visto che i cani, quando la donna è entrata nell’abitazione, l’hanno subito aggredita in un crescendo di morsi e trascinamenti che avrebbero probabilmente avuto un esito ben più tragico se la donna non avesse trovato la forza di nascondersi in una delle stanze della casa, chiudendosi dentro per poi chiamare i soccorsi.

L’episodio ricorda da vicino un episodio simile, avvenuto a Soldano, nell’imperiese, purtroppo finito con la morte della vittima

——————————————————————————————————

