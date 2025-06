Genova, il caldo non si ferma: weekend da bollino arancione

Genova – Non sembra attenuarsi l’ondata di calore che in questi giorni sta interessando Genova e, più in generale, tutta la Liguria. Anzi, nei prossimi giorni la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente.

Il Comune di Genova e la Protezione Civile hanno confermato l’ondata di calore livello 1 – bollino giallo – per oggi, venerdì 27 giugno. Sia per sabato 28 che per domenica 29 giugno, invece, l’allerta verrà alzata ad ondata di calore livello 2, quindi al bollino arancione.

Le temperature sono quindi in aumento, soprattutto quelle percepite, nelle ore più calde della giornata, con punte che supereranno ampiamente i 30°C.

L’invito è quello di non uscire nelle ore più calde della giornata, consumare pasti leggeri, bere molta acqua e fare attenzione alla conservazione dei farmaci.

